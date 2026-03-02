أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم التجاري في سلطنة عُمان وناقلة نفط قبالة سواحلها، واصفاً إياها بأنها «اعتداءات غاشمة» تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة السلطنة وتصعيداً خطيراً يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد البديوي، أن هذه الهجمات تشكّل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن استهداف مرافق مدنية يعدّ خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأوضح الأمين العام لدول الخليج، أن الاعتداءات الأخيرة تعكس نوايا إيران تجاه دول مجلس التعاون، رغم تأكيد دول المجلس في لقاءات سابقة أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها لتنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجدّد البديوي، موقف مجلس التعاون الثابت في دعم سلطنة عُمان، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع السلطنة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، ومشدّداً على رفض المجلس لجميع أشكال الاعتداءات التي تستهدف أمن دوله الأعضاء.