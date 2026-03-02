أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال، بحث الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة ودولة قطر والدول الشقيقة، والتأكيد على حقهما الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

وتلقى وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً، من وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

وجرى خلال الاتصال إدانة واستنكار الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولة الكويت وعدداً من دول المنطقة وتقوّض الأمن والاستقرار، والتأكيد على التضامن والوقوف بتسخير الإمكانات كافة في كل ما يتخذ من إجراءات.