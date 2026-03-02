تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سلسلة اتصالات هاتفية من عدد من نظرائه في دول مختلفة، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وتناول الوزراء، خلال الاتصالات، تبادل وجهات النظر حول المستجدات الأخيرة، والتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتصاعدة.

كما شدد الوزراء على إدانتهم الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة وعدداً من دول المنطقة، مؤكدين تضامن دولهم الكامل مع المملكة ودعمها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها.

وشملت المباحثات التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل ما تشهده من تطورات متسارعة.

وتعكس هذه الاتصالات حرص الدول الصديقة والشقيقة على دعم المملكة في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.