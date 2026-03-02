تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب.

وأعرب الرئيس دونالد ترمب عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات الصاروخية السافرة التي تعرّضت لها المملكة وتصدت لها دفاعات المملكة الجوية، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المملكة وتأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تضامن عالمي مع المملكة.. قادة الدول يشددون على رفض انتهاك سيادتها

وفي السياق نفسه، تلقّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية من عدد من قادة ورؤساء دول العالم. وجرى خلال هذه الاتصالات بحث التطورات المتسارعة في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الخطير، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد القادة خلال اتصالاتهم، ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشددين على رفضهم أي اعتداءات أو انتهاكات تستهدف المملكة أو تمسّ أمنها واستقرارها.

كما تناولت الاتصالات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة وعدداً من الدول الشقيقة، وعبّر القادة عن دعم بلدانهم الكامل وتضامنهم مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات.

اتصالات رفيعة ترفض الاعتداءات الإيرانية وتكشف ثقل السعودية

العالم يقف مع الرياض

تعكس الاتصالات التي تلقّاها ولي العهد، من عدد من رؤساء وقادة دول العالم، حجم الاهتمام الدولي بالتطورات المتسارعة في المنطقة، وما تشهده من تصعيد عسكري خطير يهدد الأمنين الإقليمي والدولي، وتمثّل هذه الاتصالات مؤشراً واضحاً إلى المكانة المحورية التي تحتلها المملكة في النظامين الإقليمي والدولي، ودورها المركزي في الحفاظ على الاستقرار.

كما تعكس هذه التحركات إدراكاً عالمياً بأن السعودية تشكل ركيزة أساسية في أمن المنطقة، وأن أي تهديد يستهدفها يُعد تهديداً مباشراً لاستقرار الشرق الأوسط، ويُظهر هذا التفاعل الدولي أن المجتمع الدولي ينظر إلى المملكة كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، وقوة مسؤولة تعمل على احتواء الأزمات ومنع توسعها.

وتبرز هذه الاتصالات حجم الثقل السياسي للمملكة، وتؤكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، كما تعكس نجاح السياسة السعودية في بناء علاقات دولية متينة قادرة على حشد الدعم في مواجهة التحديات، وترسيخ دور المملكة كقوة إقليمية مؤثرة وركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط.