كرّم مركز غسيل الكلى «ديافرم المتقدمة للخدمات الطبية» بمحافظة جدة كلاً من شذى الغامدي (إداري المركز)، وعبدالعزيز عسيري (مساعد المرضى)، وسارة الأعجم (مساعدة المرضى)، بحضور مدير المركز الدكتور مرسي عبدالرحمن، وأخصائية التغذية ميساء ملاكة، والأخصائية الاجتماعية هبة جمعة، إضافة إلى الطاقم الطبي من الأطباء دكتور عبدالعزيز القاضي، ودكتور أحمد حسن، والدكتورة منى النجار، ورهف المالكي.