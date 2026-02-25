كرّم مركز غسيل الكلى «ديافرم المتقدمة للخدمات الطبية» بمحافظة جدة كلاً من شذى الغامدي (إداري المركز)، وعبدالعزيز عسيري (مساعد المرضى)، وسارة الأعجم (مساعدة المرضى)، بحضور مدير المركز الدكتور مرسي عبدالرحمن، وأخصائية التغذية ميساء ملاكة، والأخصائية الاجتماعية هبة جمعة، إضافة إلى الطاقم الطبي من الأطباء دكتور عبدالعزيز القاضي، ودكتور أحمد حسن، والدكتورة منى النجار، ورهف المالكي.
مركز غسيل الكلى بجدة «ديافرم المتقدمة للخدمات الطبية» يكرّم عدداً من موظفيه
25 فبراير 2026 - 00:37 | آخر تحديث 25 فبراير 2026 - 00:37
--:--
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة)
The dialysis center "Advanced Diapharm for Medical Services" in Jeddah honored Shatha Al-Ghamdi (Center Administrator), Abdulaziz Al-Asiri (Patient Assistant), and Sara Al-Ajmi (Patient Assistant), in the presence of the center's director Dr. Morsi Abdulrahman, nutritionist Maysa Malaka, and social worker Hiba Jumaa, in addition to the medical team consisting of Dr. Abdulaziz Al-Qadi, Dr. Ahmed Hassan, Dr. Mona Al-Najjar, and Rahaf Al-Maliki.