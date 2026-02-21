أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رفع إجمالي جوائز المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره إلى 9 ملايين ريال، وعدد الفائزين في فروعها الستة ليكون 5 فائزين بالمراكز الأولى بدلًا من 3 فائزين، ابتداءً من الدورة القادمة الثامنة والعشرين، امتدادًا للدعم الكريم الذي تحظى به المسابقة من القيادة وعنايتها المتواصلة بكتاب الله وأهله.

وأكد آل الشيخ أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لمكانة المسابقة بوصفها مشروعًا وطنيًا رائدًا في خدمة القرآن الكريم، وتحفيزًا لأبناء وبنات الوطن على الإقبال على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وفهم معانيه، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت خلال دوراتها الماضية تطورًا ملحوظًا في مستويات المشاركة والتنظيم والتحكيم.

وأوضح آل الشيخ أن رفع قيمة الجوائز يعكس الحرص على توسيع دائرة التنافس الإيجابي، واستقطاب مزيد من الموهوبين في الحفظ والتلاوة والتفسير من مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في إعداد جيلٍ معتزٍ بدينه، متمسك بكتاب ربه، مستنيرٍ بهديه، ومحافظٍ على ثوابت الوطن وقيمه الراسخة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المسابقة في جوانبها التنظيمية والإعلامية والتقنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز حضور المسابقة محليًا ودوليًا، ويُبرز ريادة المملكة في رعاية المسابقات القرآنية الكبرى.

ورفع آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمهما الكريم ورعايتهما الكريمة لكل ما يخدم القرآن الكريم ويعزز مكانته في نفوس أبناء الأمة.