دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع مناطق المملكة إلى تحرّي رؤية هلال رمضان المبارك، وذلك مساء غدٍ الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ الموافق 17 فبراير 2026م، بحسب تقويم أم القرى.

وأوضحت المحكمة العليا، في بيانٍ لها، أنها تأمل ممّن يتمكّن من رؤية الهلال بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير أن يتقدم بإبلاغ أقرب محكمة لتسجيل شهادته، أو التواصل مع أقرب مركز للمساعدة في الوصول إلى المحكمة المختصة.

كما دعت المحكمة كل من لديه القدرة على الترائي إلى المشاركة في لجان الترائي المشكلة في مختلف المناطق؛ احتساباً للأجر والمساهمة في تحقيق التعاون على البر والتقوى، لما في ذلك من نفع لعموم المسلمين.