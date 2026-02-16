أدرجت مدارس التعليم اختبارات الفترة الأولى من الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي 1447هـ، ضمن الجدول الدراسي للأسبوع الأول من رمضان المبارك، على أن تبدأ مطلع الأسبوع القادم. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية بهدف الحد من الغياب المتوقع بين الطلاب والطالبات خلال أيام الشهر الفضيل، وهو ما يتكرر سنوياً في مثل هذا الوقت.

وقامت المدارس بتوزيع اختبارات الفترة على الأسبوعين الأولين من شهر رمضان؛ وهما الأسبوعان المحددان للدراسة وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الحالي؛ وذلك لضمان انضباط الطلاب والطالبات واستمرار حضورهم.

من جانبها، شددت وزارة التعليم على أهمية الالتزام والانضباط الدراسي خلال الشهر الفضيل، مؤكدة ضرورة رصد الغياب يومياً في نظام نور الإلكتروني، وإشعار أولياء الأمور بشكل مستمر.

يُذكر أن لائحة تقويم الطالب لهذا العام نصّت على عدم إعادة أي نوع من الاختبارات للطلاب والطالبات المتغيبين من دون عذر رسمي، بما في ذلك اختبارات الفترات خلال الفصول الدراسية.