كثّفت بلدية محافظة الوجه جهودها الميدانية والتنظيمية ضمن استعداداتها المبكرة لاستقبال رمضان المبارك، إذ شرعت في تجهيز السوق التراثية في حي البلد قرب مبنى البلدية القديم، لتكون وجهة نابضة تستضيف فعاليات ليالي «أهلاً رمضان بالوجه زمان».

وأوضح رئيس البلدية المهندس بدر العطوي في حديثه لـ«عكاظ»، أن البلدية عملت على تجهيزات رمضانية بطابع تراثي يعزز روح الشهر الفضيل، مشيراً إلى تنفيذ مجموعة من العناصر التصميمية التي تعكس الهوية العمرانية للمحافظة. وشملت الأعمال تزيين الموقع بـ «الرواشين» وسعف النخيل، وإضافة نقوش تراثية بألوان طبيعية، إلى جانب تأهيل الممرات وتوزيع أكشاك منظمة على جانبيها لعرض المأكولات الرمضانية والمشروبات والمنتجات التراثية والأعمال اليدوية دعماً للأسر المنتجة.

وأضاف العطوي أن الفعاليات الرمضانية ستتضمن برامج لتحفيظ القرآن الكريم، وأنشطة رياضية وثقافية وشعبية، بما يسهم في خلق أجواء رمضانية مميزة تجمع بين الطابع التراثي والأنشطة المجتمعية.