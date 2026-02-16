بعد نشر صحيفة «عكاظ» الثلاثاء 8 شعبان 1447هـ، تقريراً تناول معاناة سكان حي الياسمين في المدينة المنورة تحت عنوان: «بعد 5 سنوات من السكن في مخطط الياسمين بالمدينة المنورة.. الأهالي يتساءلون متى تكتمل الخدمات؟».

بادرت شركة المياه الوطنية بالتفاعل مع ما ورد في التقرير، حيث وضعت لوحة ميدانية داخل الحي تعلن بدء تنفيذ مشروع إيصال الصرف الصحي لحي الإسكان (الياسمين – الشروق)، وذلك بعد خمس سنوات من انتظار الأهالي.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن عقد مدته 36 شهراً. وقد عبّر سكان حي الياسمين لـ«عكاظ» عن تقديرهم لها لنشر معاناتهم، مؤكدين تفاؤلهم بأن تبادر بقية الجهات الخدمية إلى استكمال ما تبقى من الخدمات الأساسية في الحي، وتلبية احتياجات السكان.