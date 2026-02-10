زار وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع، خلال الزيارة على منظومة القدرات التشغيلية المتكاملة التي تمتلكها وزارة الداخلية في مجالات صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي، إضافة إلى إدارة المشهد الأمني بما يضمن حماية الإنسان وكل من يعيش على أرض المملكة، تحقيقاً لرؤية الوزارة نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

كما تجوّل في أركان الجناح التي تستعرض التحوّل نحو الأمن الاستباقي، والقدرات المتقدّمة في إدارة الأزمات والطوارئ، إلى جانب إبراز دور مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية. وشهد الجناح عرضاً لجهود الوزارة في تبني الابتكار وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.