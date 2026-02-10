مباحثات رسمية جمعت رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، برئيس لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان إرميك صاغيمبايف، خلال لقائهما أمس في مقر الهيئة بالرياض.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة للتصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.

كما اطّلع الوفد الكازاخستاني، على أبرز الإجراءات والممارسات التي تنفذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة، فيما استعرض الجانب الكازاخستاني تجربته في هذا المجال، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وتطوير الشراكات بين البلدين.