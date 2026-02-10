شهد مقر مجلس الشورى، أمس، مباحثات رسمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، إذ استقبل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل فهم السُّلمي وفداً من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور سيدريك بيران، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد للمملكة.

ورحّب نائب رئيس الشورى بالوفد الفرنسي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن التعاون البرلماني يمثل ركيزة مهمة لدعم الجهود المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير التعاون البرلماني بين المجلسين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.