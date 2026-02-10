ترأس الأمير مقرن بن عبدالعزيز الاجتماع السنوي للمجلس الفخري لجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بحضور الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المجلس الفخري، والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس جمعية البيان الخيرية للتعليم -الجهة المالكة للجامعة- إضافةً إلى وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وعدد من أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة الدكتور بندر بن محمد حجار.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى الأمير مقرن كلمة أكد فيها ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يأتي امتداداً لحرص القيادة على بناء جيل من قادة المستقبل القادرين على صناعة نهضة الوطن.

عقب ذلك، استعرض مساعد رئيس المجلس الفخري قيس جليدان، تقريراً عن أعمال الجامعة، تلاه عرضٌ مفصلٌ من رئيس الجامعة حول مسيرتها التعليمية والبحثية وخدماتها المجتمعية، إضافة إلى حصول برامج كلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي والعلوم السيبرانية على اعتماد ABET العالمي.

كما شهد الاجتماع استعراض منجزات كرسي الأمير فيصل بن سلمان لأنسنة المدن، وتسليم الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز -رئيس مجلس الأمناء- شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في سويسرا (AUS). واستمع الحضور إلى نماذج من نجاحات طلاب وطالبات الجامعة محلياً وعالمياً في مجالاتهم التعليمية والبحثية.

وفي ختام الاجتماع، جرى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية مع جامعات عالمية مرموقة، وذلك تعزيزاً لتوجه الجامعة نحو التميز والريادة العالمية.