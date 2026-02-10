أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الثلاثاء)، البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير (الدفعة 99)، «شاملا الدعم الإضافي» للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.
وأشار البرنامج إلى أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم.
The Citizen Account Program announced today (Tuesday) the start of depositing the support allocated for the month of February (payment 99), "including the additional support" for beneficiaries whose applications are complete in the program.
The program indicated that the deposit process will continue until the end of the day.