أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الثلاثاء)، البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير (الدفعة 99)، «شاملا الدعم الإضافي» للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأشار البرنامج إلى أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم.