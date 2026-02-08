نبَّه مركز الأرصاد بالمنطقة الشرقية، اليوم، من موجة ضباب على المنطقة، تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما يتسبّب في إثارة الأتربة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وقال المركز إن هذه الحالة تستمر إلى الساعة الـ 9:00 صباحاً.

وكان المركز توقع في تقرير اليومي أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتكوّن الضباب على أجزاء منها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.