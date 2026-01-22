أعلنت وزارة الحج والعمرة آلية عمل شركات حجاج الداخل لموسم 1447، مؤكدةً أن عدد المنشآت المرخصة بلغ 178 منشأة، مع تخصيص 114 موقعاً في المشاعر المقدسة، واستمرار العمل بنظام التشارك في المواقع الكبيرة؛ لضمان استفادة أكبر عدد من الشركات.

وشددت الوزارة على ضرورة توقيع اتفاقيات التشارك فور انتهاء المفاضلة، مؤكدةً أن عدم الالتزام يؤدي إلى إلغاء التخصيص ومنع المنشأة من دخول مفاضلة هذا العام، إضافة إلى حظر مشاركتها مستقبلاً في المواقع التشاركية عند المخالفة.

كما أعلنت الوزارة تحديث منهجية تقييم الأداء لدعم المنشآت المتميزة، وعدم السماح بدخول المفاضلة لأي منشأة لديها مستحقات غير مسددة أو تأخير في توزيع الحصص أو نشرها على المنصة، مع تطبيق إجراء سحب الموقع فوراً عند الإخلال بالمهمات التشغيلية.

وأوضحت الوزارة أن المفاضلة ستكون متاحة لجميع المنشآت للحصول على موقع واحد فقط، وستتم عبر ثلاث مراحل تشمل المنشآت المستثناة، ومنشآت الأبراج، ومنشآت المخيمات، مع اللجوء إلى القرعة عند تساوي درجات التقييم. كما تم استبعاد منشآت موسم 1442، التي شاركت بأسلوب التحالفات لكونه موسماً استثنائياً.