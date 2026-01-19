توقّع برنامج التنمية الريفية، ارتفاع متوسط الدخل الشهري لمستفيدي البرنامج من صغار المزارعين والمنتجين، إلى أكثر من 20 ألف ريال للفرد بحلول 2030.

وأوضح المتحدث باسم «ريف السعودية» ماجد البريكان، أن النمو الواضح في مستوى دخول صغار المزارعين، جاء نتاجاً لجهد كبير ومتواصل، اعتمد على ركائز إستراتيجية عدة، شملت التوسع في أنشطة البرنامج؛ إذ جرى زيادة نطاق تمكين البرنامج؛ لتتجاوز قاعدة المستفيدين من دعمه وخدماته 200 ألف مستفيد، إضافة إلى العمل على رفع الإنتاجية، من خلال تعميم «المشاريع النموذجية» التي أثبتت نجاحها وقدرتها على زيادة الإنتاج بنسب تراوح بين (40%) و(250%) حسب كل قطاع، إلى جانب إضافة القيمة، عبر تحسين الدخل الريفي وتطوير سلاسل القيمة، إضافةً إلى تحويل المنتجين إلى مستثمرين صغار، ودعم عمليات التصنيع والتسويق المحلي، وتحقيق الاستدامة والتقنية، من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة والميكنة الزراعية، لخفض التكاليف التشغيلية بنسب تصل إلى (25%) في بعض العمليات؛ مما أسهم في رفع صافي أرباح المزارعين.

التحول في مستويات الدخل

أبان المتحدث باسم «ريف السعودية» ماجد البريكان، أن التحول في مستويات الدخل الفردي لصغار المنتجين والمزارعين الريفيين، يُعد استثماراً إنتاجياً يهدف إلى جعل العمل في المناطق الريفية خياراً اقتصادياً منافساً للعمل في المناطق الحضرية؛ مما يُسهم في ضمان استقرار المجتمعات الريفية واستدامتها، مشيراً إلى أن التوقعات بتحقيق دخول صغار المنتجين والمزارعين هذا النمو والارتفاع الكبير جاء بناءً على المسار التصاعدي لمستوى الدخل، إذ بدأ متوسط الدخل في 2018م، من مستوى 9,500 ريال، ونجحت جهود البرنامج في رفعه إلى 13,763 ريالاً بنهاية 2024 - 2025م، محققاً زيادة بنسبة 45%، ما يشير إلى نجاح البرامج والمشاريع التي يدعمها «ريف السعودية»، في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.