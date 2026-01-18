أعادت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، توطين طائر الحبارى الآسيوي في المحمية، بعد غياب دام أكثر من 35 عاماً عن المحمية، وذلك في إطار مساعيها لإعادة الحياة الفطرية في شبه الجزيرة العربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج مُجدّد قائم على أسس علمية للحفاظ على طائر لطالما شكّل جزءاً من الحياة الثقافية في شبه الجزيرة العربية على مدى آلاف السنين.

وجرى إطلاق 20 طائر حبارى داخل محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، في إطار التعاون المستمر بين المحمية، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان للحفاظ على الحبارى؛ الذي يهدف إلى إنشاء مجموعات برية مستدامة من طيور الحبارى الآسيوية في المملكة.

واعتاد هذا النوع على التكاثر بأعداد كبيرة في المملكة، بينما كانت الطيور المهاجرة تقضي فصل الشتاء في أنحاء واسعة من شبه الجزيرة العربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان للحفاظ على الحبارى أوليفييه كومبرو، أنه تم تزويد 10 طيور بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية؛ ما يوفر بيانات أساسية حول قدرة الطيور التي أُعيد توطينها على الحياة في البرية، وأنماط حركتها، واستخدامها للموائل، والتهديدات التي تواجهها، مشيراً إلى أنه ستجري الاستفادة من هذه المعلومات في عمليات الإطلاق المستقبلية، ولزيادة أعداد الطيور على المدى الطويل في المملكة والمنطقة.