تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو 47 فرصة وظيفية مميزة للسعوديين فقط، تقدّم رواتب تبدأ من 20 ألف ريال شهرياً، وتشمل مجالات تقنية وطبية واستشارية متنوعة. هذه الفرص، التي أعلنت عبر منصة جدارات، تمثل فرصة للشباب الطامح لبداية قوية ومربحة في مسيرته المهنية.

ومن أبرز المجالات المطروحة:

التقنية والتحول الرقمي: مهندسو شبكات، ومطورو حلول أعمال، ومستشارو SAP HCM، إذ تتطلب الوظائف خبرة عالية في إدارة البيانات والتحول الرقمي للشركات الكبرى، مع التركيز على الابتكار وإدارة المشاريع.

الطب والصحة: وظائف أطباء الجلدية، وأطباء أسنان الأطفال، واستشاري علاج عصب الأسنان، التي تستهدف القطاع الطبي الخاص، مع تقديم رواتب تنافسية تفوق 20 ألف ريال شهرياً.

الاستشارات وخدمة العملاء: مستشارو أعمال وتحليل البيانات، يقدمون الدعم للقرارات الاستراتيجية وتحسين أنظمة الأعمال للعملاء المحليين والدوليين.

ومن أهم المدن المستفيدة من الفرص:

الرياض: قلب الوظائف التقنية والاستشارية مع 38 فرصة متاحة.

الجبيل وخميس مشيط: وظائف طبية واستشارية متخصصة، تركز على تقديم خدمات عالية الجودة في القطاع الصحي.

تبوك: وظائف أطباء الأسنان، مع فرص تطوير مهني متقدمة.

ولا تتطلب هذه الوظائف خبرة متراكمة فقط، بل تمنح الحاصلين عليها فرصة للعمل ضمن شركات رائدة، مع امتيازات مادية مهمة وفرص تطوير مستقبلي واعد.

ومع هذه الفرص، يبدو أن السوق السعودية تركز على جذب الكفاءات الوطنية في المجالات الطبية والتقنية، مما يعكس تحولاً في استراتيجيات الشركات الخاصة لتعزيز الدور المحلي للمواهب السعودية وتوفير رواتب تنافسية لجذب الأفضل.