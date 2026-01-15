أصدرت لجان النظر في مخالفات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عددًا من القرارات، بناءً على اختصاصها بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بموجب أحكام المادة (السادسة والثلاثون) من النظام، وقد صدر عن اللجنة خلال العام الماضي (48) قرارًا بثبوت المخالفة وفرض العقوبة المقررة نظامًا على جهات التحكم المشمولة في نطاق تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

واشتملت المخالفات التي نظرتها اللجان على عدد من الممارسات التي تمثلت في جمع ومعالجة البيانات الشخصية، والإفصاح عن البيانات الشخصية دون مسوغ نظامي، وعدم اتخاذ جهات التحكم للتدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة للمحافظة على البيانات الشخصية وحمايتها، بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بإرسال رسائل دعائية ورسائل تسويقية لأصحاب البيانات الشخصية دون الحصول على موافقتهم وفق أحكام النظام.

وتأتي هذه الجهود في إطار المهمات المناطة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في الإشراف على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ الممارسات المسؤولة في التعامل مع البيانات الشخصية، ورفع مستوى الالتزام بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ لتحقيق الهدف الرئيسي من النظام المتمثل في حماية بيانات الأفراد، فضلًا عن تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.