أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, made a phone call to the Minister of Europe and Foreign Affairs of the French Republic, Jean-Noël Barrot.
During the call, they discussed the latest developments in the regional situation and their implications for the security and stability of the region.