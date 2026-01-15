ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الجهود الريادية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وذلك على هامش مسابقة القرآن الكريم في نسختها الثالثة بجمهورية سريلانكا التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال (11 - 13 يناير الجاري)، بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأديان السريلانكية.

وأكدت الندوة في بيان لها، أن هذه المسابقة تُجسّد امتداداً متواصلاً للعطاء السعودي في رعاية بيوت الله ودعم حفظة كتابه في مختلف أنحاء العالم، وقالت إن أهمية هذه المبادرة تتجاوز الجانب التنافسي؛ لتسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر معاني الإسلام السمحة بين جيل الشباب، وهي رسالة راسخة في برامج المملكة ومبادراتها الدولية. وتزامنت هذه الإشادة مع ترحيب واسع من الأوساط الإسلامية في سريلانكا، التي قدّرت الدور المحوري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح هذا الحدث، مؤكدةً أن مثل هذه البرامج تُسهم بفاعلية في ربط الناشئة بالقرآن الكريم، وتعزيز الفكر المعتدل، وخدمة المجتمع الإسلامي السريلانكي بصورة ملموسة.