استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي آخر رحلات السياح العالقين في سقطرى اليمنية وعلى متنها 109 ركاب.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني استكمال عملية وصول جميع السياح العالقين إلى مطار جدة الدولي، عقب مغادرة آخر رحلة إجلاء للخطوط الجوية اليمنية من مطار سقطرى وعلى متنها 109 ركاب، وبذلك يكون قد تم نقل السياح الأجانب كافة.

‏وأضاف: «نثمن عالياً الجهود المهنية والمسؤولة التي بذلتها الخطوط الجوية اليمنية بقيادة سعادة الكابتن طيار ناصر محمود، ونائبه للشؤون التجارية محسن حيدرة، وكل القيادات الإدارية والفنية والعاملين، وما عكسه ذلك من كفاءة وطنية عالية في إدارة هذا الملف».

‏وقال الإرياني: «نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا للأشقاء بالمملكة على ما قدموه من تسهيلات وتعاون صادق أسهم بشكل مباشر في إنجاح هذه العملية الإنسانية»، ‏مضيفاً: «نبشر الجميع بأنه ابتداءً من شهر فبراير ستنطلق رحلات دولية مباشرة ومنتظمة من سقطرى إلى جدة (ذهاباً وإياباً) على متن الخطوط الجوية اليمنية، في رسالة طمأنة تؤكد عودة الاستقرار وتعزز الثقة بسقطرى كوجهة سياحية عالمية آمنة. ‏كما نبشر بفتح خط دولي جديد من مطار المخا إلى مطار جدة والعودة».