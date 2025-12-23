أعلنت إليفاتوس، المنصة الرائدة في حلول التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن شراكتها مع معهد الاستشارات وحلول الأعمال «سيز»، المزود الأبرز للخدمات والاستشارات العلمية والبحثية للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. ويأتي هذا التعاون في إطار سعي سيز لتسريع التحول الرقمي في التوظيف، وتعزيز كفاءة عملياته، وتحقيق تجربة توظيف أكثر سلاسة عبر جميع إداراته.

وقد اختارت سيز اعتماد منصة إليفاتوس لتوفير تقنيات متقدمة تهدف إلى تحسين كفاءة عملية التوظيف، بمرونة عالية وقابلية للتوسع، وذكاء متقدم، بما يسهم في رفع الأداء ودعم الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل. وباعتماد منصة إليفاتوس، سيتمكّن المعهد من الوصول إلى منظومة حلول ذكية وشاملة، مصممة خصيصاً لأتمتة عمليات التوظيف وحوكمتها بكفاءة عالية، بدءاً من نشر الوظائف وحتى إلحاق الموظفين الجدد بالعمل.

وتشمل هذه المنظومة صفحة توظيف مخصصة تعكس هوية المعهد وتعزز حضوره الرقمي دون الحاجة إلى مبرمجين، إضافة إلى نظام تتبع متكامل للمتقدمين، وبرنامج متطور لتأهيل الموظفين الجدد يضمن انضمامهم قبل اليوم الأول للعمل، ما يسرّع عملية اتخاذ القرار ويوفر تجربة توظيف سلسة ومميزة لكل من المرشحين وفِرق العمل.

وقد علق مدير وحدة استقطاب المواهب في رأس المال البشري لدى سيز زايد الصالحي، على هذه الخطوة قائلاً:

«تشكل هذه الشراكة مع إليفاتوس محطة محورية في مسيرتنا نحو نحو التحول الرقمي. وجدنا حلاً يجمع بين المرونة، والقدرة العالية على التوسع، والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. فهي ليست مجرد منصة تقنية، بل شريك إستراتيجي يضيف لعمليات التوظيف لدينا سرعة أكبر، ودقة أعلى، ونهجاً مبتكراً يعزز كفاءتنا في استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية».

من جانبها، صرّحت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إليفاتوس يارا برقان، بأهمية هذه الشراكة بقولها:

«يسعدنا التعاون مع سيز، المؤسسة التي تعكس روح التميز والجاهزية للمستقبل. في إليفاتوس، نضع هدفنا في تمكين المؤسسات الرائدة داخل المملكة وخارجها بتقنيات متطورة لا تكتفي بدعم أهدافها في التوظيف، بل تُحدث نقلة نوعية في طريقة جذب الكفاءات، وتعزيز التعاون، ودعم النمو المستدام. ومع سيز، نفخر بمشاركتنا في بناء تجربة توظيف أكثر ذكاءً، قائمة على البيانات، وذات أثر ملموس، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠».

تعكس هذه الشراكة مع معهد سيز المكانة الريادية التي تحتلها إليفاتوس في قيادة التحول الرقمي لعمليات التوظيف في المملكة والمنطقة، وترسيخ دورها التكنولوجي في تمكين المؤسسات الطموحة وتعزيز كفاءتها واستدامتها عبر حلول توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.