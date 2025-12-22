حصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على لقب «Promoter of the Year» لعام 2025، ضمن جوائز مجلة «Boxing News» البريطانية المتخصصة، تقديراً لإسهاماته المؤثرة ودوره المتنامي في تطوير صناعة الملاكمة على المستوى العالمي.

ويأتي هذا التكريم نظير الجهود التي قادها خلال السنوات الأخيرة، وأسهمت في تعزيز مكانة النزالات الكبرى، ورفع كفاءة التنظيم، وتطوير التجربة الرياضية والإعلامية لفعاليات الملاكمة، من خلال شراكات دولية ورؤية أسهمت في استقطاب أبرز الأسماء العالمية.

وشهد 2025 تنظيم ودعم عدد من النزالات العالمية البارزة، كان لموسم الرياض دور محوري فيها، من بينها النزال العالمي الذي جمع ساول «كانيلو» ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيغاس، الذي صُنّف من أبرز نزالات العام، وحظي بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى العالم.

كما تضمن نوفمبر 2025 إقامة نزالات بارزة ضمن أحداث الملاكمة المرتبطة بموسم الرياض، من أبرزها نزال Unfinished Business الذي أُقيم في لندن، وجمع كريس يوبانك جونيور وكونور بين على ملعب توتنهام هوتسبير، في أمسية أعادت إحياء واحدة من أشهر المنافسات في الملاكمة البريطانية، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية دولية.

وامتد هذا الحراك إلى دعم المواهب الصاعدة، من خلال بطولة WBC Boxing Grand Prix التي أُقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، وأسهمت في إتاحة فرص تنافسية للشباب والناشئين، وربطهم بمسار احترافي يعزز مستقبلهم في رياضة الملاكمة.