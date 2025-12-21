أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 20 إلى 26/ 6/ 1447هـ الموافق 11 إلى 17/ 12/ 2025م، عن ضبط 17,880 مخالفاً؛ منهم 11,190 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,801 مخالف لنظام أمن الحدود، و2,889 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,509 أشخاص؛ 44% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29,771 وافداً مخالفاً؛ منهم 28,198 رجلاً، و1573 امرأة، وتمت إحالة 20,282 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 5,080 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,661 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.