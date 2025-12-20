أكدت عميدة الكلية التقنية للبنات في بيشة نوف العميري بأن إجراءات القبول والتسجيل في الكلية تتم وفق آليات معتمدة ومواعيد محددة من المؤسسة تُعلن بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع. جاء ذلك رداً على استفسار "عكاظ" حول استياء الأهالي من ضبابية إجراءات القبول والتسجيل في الكلية، وعدم إتاحة الفرصة من خلال إعلانات وفترة زمنية واضحة، مما ساهم في ضياع فرص القبول لبناتهم.

وأضافت بأن القبول لهذا العام تم من خلال المنصة الوطنية للقبول الموحد لكلا الفصلين التدريبيين، وفيما يتعلق بحصر طلبات الراغبات في القبول المباشر لهذا الفصل والذي تم الاعلان عنه عبر الحساب الرسمي للكلية في منصة x، فقد كان للمقاعد التي شغُرت بعد إلغاء قبول بعض المقبولات من المنصة مسبقاً.

وأكدت العميري أن الكلية حريصة على إتاحة الفرص لجميع المتقدمات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة والتخصصات المتاحة، ويتم تحديث الإعلانات ومواعيد التقديم بشكل مستمرن وأنهم حريصون على خدمة بنات المحافظة بما يحقق تطلعات المجتمع.