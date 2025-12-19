حصدت منطقة عسیر بالمملكة العربیة السعودیة، جائزة أسرع وجھة سیاحیة نمواً في دول الخلیج العربي لعام 2025، ضمن Arabian Travel Awards، في إنجاز جدید یعكس التحول النوعي الذي تشھده المنطقة على المستویین الإقلیمي والدولي.

ویأتي ھذا التألق تتویجاً لمسار صعودٍ متسارع، اتسعت معه جاذبیة عسیر الطبیعیة، وتعززت قیمتھا التراثیة، واشتد حضورھا في المشھد السیاحي الخلیجي، لتغدو وجھةً رائدة على مدار العام، وموطنًا لتجربة سیاحیة عالمیة تجمع بین الأصالة والتنوع.

نمو متراكم في الحركة السیاحیة

تظھر بیانات وزارة السیاحة، حتى نھایة الربع الثالث من عام 2025، أن منطقة عسیر واصلت تحقیق نمو متراكم في مؤشرات الحركة السیاحیة؛ إذ بلغ إجمالي عدد الزیارات أكثر من 7.5 ملیون زیارة، محققةً نمواً تراكمیاً بنسبة 24% خلال 3 سنوات، بما یعكس استدامة الزخم التصاعدي في الطلب السیاحي واستقرار القاعدة الزائرة للمنطقة، ومحققة قفزة في لیالي الإقامة والإنفاق السیاحي، كما سجل إجمالي عدد لیالي الإقامة نمواً لافتًا خلال الفترة نفسھا، إذ ارتفع من أقل من 40.7 ملیون لیلة في عام 2022 إلى أكثر من 64.2 ملیون لیلة في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 58%، وتوافق ذلك مع ارتفاع متوسط طول الإقامة من أقل من 6 لیالٍ إلى 8.6 لیالٍ، بنسبة نمو بلغت 28%، ما یعكس تحولاً واضحاً في نمط الزیارة نحو إقامات أطول وتجارب سیاحیة أعمق.

ویواكب ھذا التحول ارتفاع إجمالي الإنفاق السیاحي من أقل من 7.4 ملیار ریال في عام 2022 إلى أكثر من 9.1 ملیار ریال في عام 2024، مؤكداً تعاظم الأثر الاقتصادي للقطاع السیاحي في المنطقة.

«الاعتراف العالمي المتنامي»

أدّت الخطة التنمویة الطموحة التي تتبناھا منطقة عسیر، والقائمة على مھارة توظیف تنوعھا الطبیعي والثقافي، إلى تنامي الاعتراف الدولي بھا، تجلّى ذلك في اختیارھا منطقةً عالمیة لفنون الطھي لعام 2024، وإدراج القریتین التاریخیتین طبب ورجال ألمع ضمن قائمة أفضل القرى السیاحیة في العالم.

وتتسع عوامل الجذب في عسیر لتشمل القمم الجبلیة والسھول التھامیة والسواحل والصحارى، إضافة إلى مئات المواقع الأثریة، بما في ذلك القرى والمباني التاریخیة والأسواق القدیمة.

«تقویم سیاحي نشط وربط جوي متوسع»

أسھم تقویم عسیر السیاحي 2025، من خلال برنامجي «ربیعھا بنفسج» و «أبرد وأقرب»، في تنشیط الحركة الموسمیة، حیث سجلت نسبة الزوار الخلیجیین ارتفاعاً بلغ 49% خلال موسم الصیف.

وجاء ذلك مدعوماً بتوسع الربط الجوي عبر أكثر من 9 شركات طیران، تربط مطار أبھا الدولي بما یزید على 10 وجھات محلیة ودولیة، ما أسھم في تسھیل الوصول وتعزیز الطلب السیاحي.

«أثر اقتصادي واستثماري متنامٍ»

تزامن النمو السیاحي مع توسع اقتصادي موازٍ، تمثل في ارتفاع عدد المنشآت الصغیرة والمتوسطة العاملة في قطاع السیاحة بنسبة 35% خلال 3 سنوات، حیث ارتفع عددھا من أقل من 9767 منشأة في عام 2022 إلى أكثر من 13177 منشأة في عام 2024.

وعلى الصعید الاستثماري، شھدت عسیر قفزة نوعیة في المحفظة الاستثماریة، التي ارتفعت من أقل من 400 ملیون ریال إلى أكثر من 15 ملیار ریال من الاستثمارات الملتزم بھا في قطاعات متنوعة.

«حضور دولي ومسار مستدام»

على المستوى الدولي، انضمت عسیر إلى عدد من المنظمات السیاحیة العالمیة، من بینھا UN Tourism وPATA وGSTC، بما یعزز موقعھا العالمي ضمن مسار سیاحي مستدام وطویل المدى، ویؤكد مكانتھا كوجھة ذات رؤیة متكاملة للنمو.