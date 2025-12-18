بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لأمير قطر، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



وأشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة الفريق الأول عبدالرحمن تياني، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.



وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لرئيس النيجر، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.