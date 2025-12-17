عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، بمنطقة نجران، اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة آليات العمل في مكافحة نواقل الأمراض في بحيرة بئر عسكر بمنطقة نجران، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوقائية وحماية الصحة العامة.

وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة، ممثلة في إمارة المنطقة، والدفاع المدني، وهيئة الصحة العامة «وقاية»، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمؤسسة العامة للري.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التكامل والتنسيق المشترك وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع الخطط اللازمة للحد من انتشار نواقل الأمراض وتعزيز الصحة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود فرع مركز وقاء لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتكثيف الإجراءات الوقائية بما يسهم في الحفاظ على السلامة والصحة العامة بالمنطقة.