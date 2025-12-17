تمضي السعودية في تحوّلها الرقمي بخطوات متسارعة لبناء مستقبل وأفق جديد قائم على المعرفة والابتكار، عماده توفير خدمات ذكية تصل للمستفيد بخطوة واحدة، حقّقت بها أحد مستهدفات الرؤية السعودية لترسّخ المملكة موقعها كواحدة من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم بعدما نجحت في فترة قصيرة في ضخ استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقود هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكبر عملية لتوحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحوّل الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية، خصوصاً في تحسين جودة الحياة عبر المدن الذكية والنقل المتصل والخدمات، مع إنشاء قواعد وخطط واضحة للتعامل مع التحديات لضمان استمرار مسيرة التحول، مع توسع مفاهيم الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

وجاء تتويج السعودية بالمركز الأول عالمياً في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب WAICY 2025، بعد تحقيقها 26 جائزة في المسابقة تأكيداً على ما وصلت إليه المملكة من تقدّم في علوم المستقبل ومواءمتها للعالم الرقمي الجديد في القضايا التي تمس مستقبل الإنسان، وللمضي في رحلة المستقبل حرصت المملكة على التوسع في ثقافة الذكاء الاصطناعي وتعميمها في المناهج التعليمية، وتخصيص مسارات لها في الابتعاث والتوظيف والتدريب لبناء جيل مواكب للابتكار والابداع.