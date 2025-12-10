أكدت أمانة جدة، لـ«عكاظ»، أنها تعاملت مع الحالة المطرية التي تشهدها جدة وفق خطط وضعت قبل الحدث. وقال المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي، إن الحالة المطرية في شمال جدة أكثر كثافة، وإن الأنفاق لم تغلق، وفي حال تطلب الوضع إغلاق أي نفق سيتم الإعلان عنه عبر الجهة المختصة. وأوضح أن الفرق الميدانية التي تتابع الحالة المطرية بلغ عدد أفرادها 7 آلاف.

ودعت أمانة جدة إلى الإبلاغ عن مواقع تجمعات المياه والحالات الطارئة عبر قنواتها الرسمية، موضحة، في بيان لها، أنها باشرت ميدانياً التعامل مع حالة الأمطار التي تشهدها المحافظة، عبر رفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة، لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة، وأن الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهماتها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، معززة بـ7160 فرداً و1621 معدة وآلية، وذلك تزامناً مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها رفعت مستوى جاهزيتها للأمطار من خلال تعزيز مراكز الإسناد، وصيانة شبكات تصريف الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة، مشيرة إلى استمرار متابعتها تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية عبر مختلف قنواتها الرسمية، لضمان سلامة السكان والزائرين.

وأهابت أمانة جدة، بالجميع اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه وتجنّب مصادر التيار الكهربائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة مرتبطة بآثار الحالة المطرية.

«عكاظ» ترصد أحياء شمال جدة

جالت «عكاظ»، في أحياء شمال جدة، والتي شهدت أمطاراً رعدية مع كثافة للحالة المطرية، أبرزها «المحمدية والنعيم والنهضة والبساتين والسلامة»، إضافة إلى أحياء شمال شرق جدة. وبحسب معلومات «عكاظ»، فإن أحياء شمال جدة الأكثر كثافة في كمية الأمطار.