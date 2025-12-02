نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (الثلاثاء) من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
«الأرصاد» تنبه: أمطار خفيفة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة
2 ديسمبر 2025 - 10:59 | آخر تحديث 2 ديسمبر 2025 - 10:59
«عكاظ» (مكة المكرمة)
The National Center of Meteorology warned today (Tuesday) of light rain in the holy capital, with accompanying effects including active winds, a decrease in horizontal visibility, and thunderstorms.
It was indicated that the condition will continue until 8 PM.