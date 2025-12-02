نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (الثلاثاء) من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.