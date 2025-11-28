توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الجمعة) هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
The National Center of Meteorology expected in its report on the weather conditions today (Friday) light to moderate thunderstorm rain accompanied by hail showers and active winds stirring up dust and sand in the regions of Jazan, Asir, Al-Baha, and Makkah. The formation of fog in those areas, as well as in the Eastern region, is also not ruled out. Meanwhile, the sky will be partly to mostly cloudy, with possible thunderstorm clouds accompanied by active winds in the regions of Madinah, Tabuk, Hail, Al-Jawf, and the Northern Borders.
The report indicated that the surface wind movement over the Red Sea is northwesterly to northerly at a speed of 12 - 30 km/h in the northern and central parts, and southerly to southeasterly at a speed of 15 - 40 km/h, reaching up to 50 km/h with the formation of thunderstorm clouds in the southern part, also towards the Bab el-Mandeb Strait. The wave height ranges from half a meter to one and a half meters in the northern and central parts, and from one meter to two meters, exceeding two meters with the formation of thunderstorm clouds in the southern part, also towards the Bab el-Mandeb Strait. The sea condition is light to moderate waves in the northern and central parts, and moderate waves reaching choppy with the formation of thunderstorm clouds in the southern part, also towards the Bab el-Mandeb Strait.
Meanwhile, the surface wind movement over the Arabian Gulf is northwesterly to northerly at a speed of 10 - 30 km/h, with wave heights ranging from half a meter to one meter, and the sea condition is light waves.