يدشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز غداً (الأحد)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، عدداً من المشاريع التنموية لقطاع الطرق بالمنطقة، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل، ورفع كفاءة الشبكة المرورية، ودعم الحركة الاقتصادية واللوجستية، وتحسين جودة الحياة للسكان.
«عكاظ» (الدمام)
The Prince of the Eastern Province, Prince Saud bin Nayef bin Abdulaziz, will inaugurate tomorrow (Sunday), in the presence of the Minister of Transport and Logistics Services, Engineer Saleh Al-Jasser, a number of developmental projects for the road sector in the region. These projects aim to enhance the transport infrastructure, improve the efficiency of the traffic network, support economic and logistical movement, and improve the quality of life for residents.