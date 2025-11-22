يدشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز غداً (الأحد)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، عدداً من المشاريع التنموية لقطاع الطرق بالمنطقة، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل، ورفع كفاءة الشبكة المرورية، ودعم الحركة الاقتصادية واللوجستية، وتحسين جودة الحياة للسكان.