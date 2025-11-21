أتاح التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، بتعدد خدماته للمبتعثين السعوديين في مختلف دول العالم منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، إمكانية الوصول إلى بياناتهم وبطاقاتهم ومستنداتهم الشخصية وإتمام خدماتهم باستخدام شريحة نقال وطنية من بلدان ابتعاثهم، وتسهيل إجراء معاملاتهم اليومية بكل يسر وسهولة، كما يمكن لهم استعراض كافة الخدمات التي يقدمها التطبيق عبر أكثر من 1,100 خدمة تلبي احتياجاتهم لخدمات مختلف الجهات الحكومية والخاصة في خطوة تستهدف التيسير على المبتعثين في الخارج.

ويمكن للمبتعثين عبر تطبيق توكلنا، استعراض بطاقاتهم ووثائقهم المهمة مثل: الهوية الرقمية، وسجل الأسرة، ورخص القيادة، والشهادات، وجواز السفر عبر هواتفهم الذكية، وتمكينهم من إتمام تعاملاتهم اليومية عبر التطبيق من داخل بلد الابتعاث مع الجهات التي تتطلب إثبات الهوية والمستندات النظامية، مما انعكس إيجابًا على دعم استقرارهم وسير حياتهم الأكاديمية.

ووفر التطبيق خدمات رقمية موحدة تمكّنهم من إنجاز الخدمات المرتبطة بالجهات الحكومية المختلفة مثل: وزارة التعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل وغيرها من الجهات التي يرتبط بها المبتعث خلال فترة ابتعاثه، ليصبح بإمكانه إصدار الوثائق وتجديدها، واستعراض الشهادات، وإنجاز معاملاته داخل المملكة دون الحاجة لزيارة السفارات أو العودة خصيصًا لإنهاء الإجراءات الإدارية.

ويعمل «توكلنا» في جميع دول العالم بموثوقية عالية، بفضل بنية تقنية متقدمة تضمن استمرارية الخدمة وسرعتها وأمانها، مع تكامل شامل مع نظام الهوية الرقمية «نفاذ الوطني»، الذي يسهل دخول المستخدم واعتماده رسميًا داخل المنصة.

وتأتي هذه القدرات ضمن جهود المملكة في دعم أبنائها وبناتها المبتعثين، وتسخير التقنية الحديثة لتسهيل حياتهم وتمكينهم من التركيز على مسيرتهم التعليمية دون تحمل المزيد من الإجراءات.