أحبطت الدورية البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 100,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وواضح حرس الحدود عبر حسابه في «x» أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.