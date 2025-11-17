أحبطت الدورية البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 100,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وواضح حرس الحدود عبر حسابه في «x» أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
The border patrol in the Al-Dayer sector of the Jazan region thwarted the smuggling of 100,500 pills subject to medical trading regulations.
The border guard clarified through its account on "x" that the initial legal procedures have been completed, and the seized items have been handed over to the relevant authorities.