الطب النفسي في العصر الحديث لم يعد مجرد «حبل إنقاذ» يُلقى لمن يواجهون الاضطرابات الحادة، بل أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الصحة العامة، وعلماً سلوكياً يُعنى بصناعة جودة الحياة وتعزيز الرفاه النفسي. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن الصحة النفسية باتت جزءاً محورياً من مؤشرات التنمية البشرية، وأن الاستثمار فيها ينعكس مباشرة على الإنتاجية، والاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي.

وتكشف البيانات الصحية الحديثة عن تحوّل جذري في وعي المجتمعات، إذ لم يعد الإقبال على العيادات النفسية وجلسات العلاج السلوكي مرتبطاً حصراً بالتداوي من الاضطرابات، بل أصبح موجّهاً نحو تحسين الأداء اليومي، ورفع جودة النوم، وتعزيز العلاقات الإنسانية، وخلق بيئات عمل صحية. وتشير دراسة نُشرت في The Lancet Psychiatry عام 2024م، إلى أن 60% من مراجعي العيادات النفسية في الدول المتقدّمة يطلبون العلاج بهدف تحسين جودة الحياة وليس لعلاج اضطراب محدد.

هذا التحوّل يعكس اتساع مفهوم الرفاهية ليشمل الصحة النفسية بوصفها امتداداً للصحة الجسدية، إذ لم يعد غياب المرض كافياً لتعريف العافية، بل أصبح السلام الداخلي، والاتزان العاطفي، والقدرة على التكيّف مع الضغوط، عناصر أساسية في تقييم جودة الحياة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تقرير المنظمة لعام 2023م، أن «الاستثمار في الصحة النفسية استثمار في الناس والمجتمعات والاقتصادات»، مشدّداً على أن تجاهل هذا الجانب لم يعد خياراً متاحاً لأي دولة أو مؤسسة، خصوصاً مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب عالمياً بنسبة تتجاوز 25% وفق تقديرات ما بعد جائحة كوفيد 19.

كما تشير تقارير OECD إلى أن كل دولار يُستثمر في برامج الصحة النفسية يعود على الاقتصاد بما يتراوح بين 3 إلى 5 دولارات نتيجة انخفاض التغيب الوظيفي، وتحسّن الإنتاجية، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية طويلة المدى. وتؤكد مراجعات بحثية أن العلاج النفسي السلوكي المعرفي أصبح من أكثر التدخلات فعالية في تحسين الأداء الوظيفي والاجتماعي، حتى لدى الأفراد الذين لا يعانون اضطرابات حادة.

وبذلك، لم يعد العلاج النفسي رفاهية أو خياراً ثانوياً، بل أصبح استثماراً محورياً في رأس المال البشري، ومكوّناً أساسياً في بناء مجتمعات صحية قادرة على النمو والتطور، وممهّداً الطريق لتعريف جديد للرفاهية يتجاوز حدود الصحة الجسدية إلى تحقيق التوازن النفسي والانسجام الداخلي.

النساء أكثر اكتئاباً

في ما يتعلق بالفروق بين الجنسين، يشير المعالج النفسي الدكتور عبدالله الوايلي إلى عدم وجود دراسات قاطعة تحدد أيهما أكثر احتياجاً للعلاج النفسي، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب والقلق، بينما يميل الرجال إلى الاضطرابات السلوكية مثل الإدمان وتعاطي المواد المخدرة والانتحار. كما أن النساء أكثر ميلاً لطلب المساعدة، في حين يتردد الرجال بسبب الصورة النمطية المرتبطة بالقوة والاستقلالية.

ويؤكد الوايلي أن النظرة المجتمعية للعلاج النفسي شهدت تحوّلاً إيجابياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت الوصمة التي كانت تربط زيارة العيادات النفسية بالمرض العقلي الشديد، وأصبح العلاج النفسي يُنظر إليه كجزء أساسي من العناية بالصحة العامة، مدعوماً بجهود الإعلام والتوعية الصحية، مما شجع فئة الشباب على الإقبال على الاستشارات النفسية.

النوم المفرط.. اكتئاب

الدكتور الوايلي، يشير إلى ما يُعرف بـ«القاعدة النفسية الذهبية»، التي تنص على أن الأعراض النفسية تصبح مؤشراً حتمياً لمراجعة المختص عندما تؤثر على جودة الحياة والأداء اليومي للفرد، إذ تتحول حينها من حالة عابرة إلى مشكلة تستدعي التدخل المهني.

أما فيما يتعلق بالاكتئاب، فيوضح أن له أعراضاً ظاهرية يمكن ملاحظتها بسهولة، مثل الأرق أو النوم المفرط، الإرهاق المستمر، انخفاض الطاقة، الآلام الجسدية، ومشكلات الهضم، كما تتجلى أعراضه النفسية في فقدان المتعة والاهتمام، الحزن المستمر، تغير الشهية أو الوزن، الشعور بالذنب أو انعدام القيمة، ضعف التركيز، التشاؤم، وفقدان الأمل، وصولاً إلى التفكير المتكرر بالموت أو إيذاء النفس. واستمرار هذه الأعراض لأسبوعين أو أكثر يجعل زيارة المعالج النفسي ضرورة لتجنب تفاقم الحالة وصعوبة علاجها لاحقاً.

ويؤكد الوايلي، ضرورة التمييز بين الضغوط الطبيعية التي ترتبط بأسباب واضحة وتزول تدريجياً، وبين الضغوط غير الطبيعية التي تكون شديدة ومستمرة وتتجاوز حجم الموقف، فتؤثر على النوم والعمل والعلاقات، وتُشعر الفرد بالعجز وفقدان السيطرة، وقد تدفعه إلى الانسحاب الاجتماعي والتراجع في الأداء.

تراجع الاستمتاع بالحياة

تتحدد الحاجة إلى زيارة المعالج النفسي وفق معايير طبية وسلوكية دقيقة، كما يوضح المعالج النفسي الدكتور عبدالله الوايلي، الذي يؤكد أن هناك مجموعة من المؤشرات العلمية والعملية تساعد على تقييم معاناة الفرد وتحديد مدى حاجته للتدخل العلاجي ويعد استمرار الأعراض النفسية لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون أي تحسن أحد أهم هذه المؤشرات، خصوصا عندما يكون تأثير تلك الأعراض واضحاً على حياة الشخص الاجتماعية أو الدراسية أو العملية.

وتشمل العلامات اضطرابات النوم، وفقدان الشهية بشكل ملحوظ، وتراجع القدرة على الاستمتاع بالحياة والأنشطة المعتادة، إضافة إلى ظهور نوبات متكررة من القلق والتوتر والخوف الشديد، ووجود أفكار سلبية أو عدائية تجاه الذات أو الآخرين، فضلاً عن الميل إلى الانعزال والانطواء واللجوء إلى أساليب غير صحية للتكيف مع الضغوط النفسية.

الاستشارة ضرورة.. لا خيار

أما بالنسبة للأطفال يوضح الدكتور الوايلي، أن هناك علامات تستدعي التقييم النفسي المبكر، مثل التغير المفاجئ في السلوك، التراجع الدراسي، الانسحاب الاجتماعي، سرعة الغضب، القلق المفرط، اضطرابات النوم والشهية، التأخر اللغوي أو الاجتماعي، فرط الحركة، السلوك العدواني، أو ظهور مشكلات مفاجئة كالتبول اللاإرادي. ويؤكد أن أي تغير مستمر يؤثر على نمو الطفل أو تعلمه أو علاقاته الاجتماعية يستوجب التدخل المبكر.

ويختتم الوايلي بالتأكيد على أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن مراجعة المعالج النفسي عند الحاجة تُعد سلوكاً صحياً ووعياً بالذات، وليست دليلاً على الضعف، بل خطوة نحو فهم أعمق للنفس وتحسين جودة الحياة. كما يشدد على أن الأعراض النفسية تُقيّم وفق تأثيرها على حياة الفرد، وأن استمرارها أو تأثيرها على الأداء اليومي يجعل استشارة المختص ضرورة لا خياراً.

كيف يحدد الطبيب خطته العلاجية؟

في ما يتعلق بتأثر الأطباء النفسيين بالحالات التي يتعاملون معها، تؤكد الدكتورة المري، أن الممارس النفسي يحتاج إلى قدرة عالية على الفصل بين حياته المهنية والشخصية، والالتزام بالحدود المهنية، وأن التوازن النفسي والمرونة النفسية والإشراف المهني عوامل أساسية تساعد المختص على الحفاظ على استقراره النفسي وتقليل تأثير ضغوط العمل على حياته الأسرية.

وتوضح أن العلاج الدوائي يصبح ضرورة عندما تكون الأعراض شديدة أو مستمرة أو تؤثر بشكل واضح على الأداء الوظيفي والاجتماعي، أو عندما يفقد الشخص القدرة على الاستبصار بحالته أو الاتصال السليم بالواقع ويعتمد الطبيب النفسي في تحديد الخطة العلاجية على التشخيص الدقيق، وشدة الأعراض ومدتها، ومدى تأثيرها على حياة المريض، إضافة إلى تاريخه المرضي والعوامل النفسية والاجتماعية المصاحبة.

الأطباء يتأثرون بالحالات!

الأخصائية النفسية الدكتورة المري، ترى أن بعض الحالات قد تتحسن دون تدخل دوائي مباشر، سواء بزوال المسبب أو من خلال الدعم النفسي والاجتماعي وتعديل نمط الحياة، وأن بعض الأعراض النفسية قد تكون مرتبطة بأسباب عضوية، ما يجعل علاج السبب الأساسي كافياً لتحسن الأعراض. وتؤكد أن التثقيف النفسي يلعب دوراً محورياً في رفع الوعي بالصحة النفسية، ويساعد الأفراد على فهم أعراضهم والتعامل معها مبكراً، ما يحد من تفاقم المشكلات ويحسن نتائج العلاج.

وتضيف أن تأثر الأطباء النفسيين بالحالات التي يتعاملون معها أمر وارد، ويختلف من مختص لآخر بحسب طبيعة الحالات وخبرته ومهاراته المهنية، إلا أن التدريب المستمر والإشراف المهني والعناية الذاتية تمثل أدوات فعالة للحد من انعكاس الضغوط على حياتهم الشخصية والمهنية.

المسنون والخوف من فقدان الاستقلالية

في ما يتعلق بالحالات النفسية الأكثر شيوعاً لدى كبار السن، يبين الإخصائي النفسي الجساس، أن الاكتئاب يُعد أكثر الاضطرابات انتشاراً بينهم، وهو ليس جزءاً طبيعياً من الشيخوخة. كما تشمل الاضطرابات الشائعة القلق بأنواعه، مثل الرهاب والقلق العام، إضافة إلى التوتر الناتج عن الخوف من فقدان الاستقلالية. ويُعد الخرف، وخصوصا مرض ألزهايمر، من أبرز الاضطرابات التي تصيب القدرات العقلية في هذه المرحلة العمرية، فضلاً عن اضطرابات النوم كالأرق وصعوبة الاستمرار في النوم.

ويشير الجساس إلى أن بعض السلوكيات قد تكشف وجود اضطراب نفسي حتى دون تصريح مباشر من الشخص، مثل الانعزال عن الأهل والأصدقاء، وفقدان المتعة في الأنشطة المعتادة، خصوصا إذا استمرت هذه السلوكيات لأشهر. كما أن التغيرات المفاجئة في الشخصية أو المزاج، والتقلبات الحادة، وعدم الرغبة في مقابلة الآخرين، تعد مؤشرات تستدعي مراجعة الطبيب، إذ يصبح الانعزال الاجتماعي خطيراً عندما يؤثر على الحياة اليومية والعمل والعلاقات الأسرية.

الجساس يؤكد أن تقييم تأثير الحالة النفسية على الأداء الوظيفي أو الدراسي يتم عبر مقاييس متخصصة يستخدمها المختص النفسي لتحديد شدة المشكلة وتشخيصها بدقة. كما يشير إلى أن اضطراب النوم قد يكون علامة على مشكلة نفسية عندما يعاني الشخص من صعوبة في بدء النوم أو أرق شديد مصحوب بأفكار متكررة تمنع النوم الطبيعي.

تمني الموت والتفكير بالانتحار

الأخصائي النفسي ومعالج الإدمان الدكتور مازن الجساس، يشير إلى أن الاكتئاب يمكن التعرف عليه من خلال مجموعة من العلامات السلوكية والنفسية التي تستوجب مراجعة الطبيب المختص، أبرزها الانعزال الاجتماعي، وفقدان المتعة في الأنشطة التي كان الشخص يستمتع بها سابقاً، ونوبات البكاء المفاجئة دون سبب واضح، إضافة إلى تمني الموت أو التفكير بالانتحار، وكثرة النوم والهروب من الواقع. ويؤكد أن ظهور هذه الأعراض بشكل متواصل يعد مؤشراً واضحاً على وجود اضطراب اكتئابي يحتاج إلى تدخل مهني.

كما يوضح الجساس، أن اضطراب الوسواس القهري يمكن اكتشافه من خلال الأفكار الوسواسية التي تسيطر على الشخص وتسبب له قلقاً شديداً، مثل الخوف المرضي من الجراثيم والفايروسات، أو الشك المتكرر عند مغادرة المنزل بشأن إغلاق الغاز أو الأبواب. وتظهر أيضاً سلوكيات قهرية متكررة مثل إعادة الوضوء مرات عديدة، أو غسل اليدين بشكل مفرط، أو ترتيب الأشياء بطريقة صارمة ومتكررة.

من هم الأكثر احتياجاً للمراجعة ؟

الأخصائية النفسية الدكتورة بينة موفق المري تقول: إن القلق يتحول إلى اضطراب مرضي عندما يتجاوز كونه استجابة طبيعية للمواقف الضاغطة، ويستمر لفترة زمنية تؤثر على قدرة الفرد على ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية، ففي هذه المرحلة ينعكس القلق سلباً على الأداء النفسي والاجتماعي والمهني، ويصاحبه غالباً أعراض جسدية وفكرية واضحة، مثل تسارع ضربات القلب، اضطرابات النوم، صعوبة التركيز، أو الأفكار المتكررة والمزعجة.

وتشير المري، إلى أن الأشخاص الأكثر احتياجاً لمراجعة عيادات الطب النفسي هم أولئك الذين بدأت أعراضهم النفسية أو السلوكية تؤثر على جودة حياتهم أو قدرتهم على أداء مهماتهم اليومية، أو يعانون من ضيق نفسي مستمر، أو أفكار ومعتقدات غير واقعية، أو اضطرابات تعيق تكيفهم مع متطلبات الحياة.

هل سأعود كما كنت

في سياق الحديث عن المواقف الإكلينيكية، يروي المعالج النفسي الدكتور عبدالله الوايلي، موقفاً لا ينساه، حين راجعه شاب يبلغ من العمر 25 عاماً يعاني من اضطراب الوسواس القهري. كان الشاب يتحدث عن حياته السابقة التي اتسمت بالنشاط الاجتماعي والتفوق الدراسي وحب الحياة، وكيف تغيرت حالته لاحقاً بشكل جذري. وبينما كان يصف معاناته، سأله سؤالاً مباشراً: «هل تعتقد يا دكتور أنني سأعود كما كنت؟». يقول الوايلي إنه ما إن بدأ يطمئنه ويبعث الأمل في نفسه، حتى غادر الشاب العيادة فجأة، نتيجة اعتقاد راسخ لديه بأنه لن يُشفى، وهو ما يعكس عمق تأثير الاضطرابات النفسية على نظرة الفرد لذاته ومستقبله.