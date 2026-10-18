اختتمت العارضة السعودية أميرة الزهير عرض أوسكار دي لا رينتا لموسم ربيع وصيف 2027، الذي أقيم في ميونيخ، بإطلالة عروس استلهمت تفاصيلها من التراث البافاري، في مشهد جمع بين الرومانسية الأوروبية والأنوثة الحالمة.

وظهرت أميرة بفستان عاجي بتصميم واسع تنسدل تنورته بانسيابية، وزُيّن بتفاصيل بارزة من القماش، فيما أضفت الأكمام المنفوخة المصنوعة من التول الشفاف لمسة من الخفة والفخامة على التصميم، مع فتحة رقبة مربعة أبرزت بساطة الجزء العلوي وتناسقه.

واكتملت الإطلالة بإكليل من الأزهار الخضراء والبنفسجية، وباقة من الزهور حملتها العارضة بين يديها، لتجسد أجواء العروس المستوحاة من الطبيعة والتقاليد المحلية، ضمن رؤية الدار التي تمزج بين الحرفية الراقية والتفاصيل الرومانسية.

وجاء ظهور أميرة الزهير ليؤكد حضورها المتنامي على منصات الأزياء العالمية، ويعكس قدرة العارضات السعوديات على المشاركة في أبرز العروض الدولية، وتقديم تصاميم تجمع بين الرؤية الإبداعية للعلامات العالمية والهوية الثقافية الملهمة.