يتصدّر لون الشعر Golden Hour Brunette أحدث صيحات الجمال، إذ يجمع بين درجات البني الدافئة مع خصلات عسلية وكراميل ناعمة تمنح الشعر مظهراً مشرقاً يشبه انعكاس أشعة الشمس وقت الغروب. ويتميز هذا اللون بإضفاء أبعاد طبيعية ولمعان صحي، ما يجعله خياراً مثالياً لمن ترغب في تجديد إطلالتها دون تغيير جذري في لون شعرها.

وتعتمد هذه الصيحة على تعزيز اللون الأساسي للشعر بدلاً من تفتيحه بالكامل، وهو ما يمنح مظهراً أكثر نعومة ويساعد على تقليل الأضرار الناتجة عن الصبغات القوية. كما أن تدرجاته المتناغمة تجعل نمو الجذور أقل وضوحاً، مما يخفف الحاجة إلى صيانة متكررة داخل صالونات التجميل.

ولاقى هذا اللون رواجاً واسعاً بعد اعتماده من قبل عدد من النجمات والمؤثرات، إذ يتماشى مع اتجاهات الجمال التي تركز على الإطلالات الطبيعية والبسيطة، مع إبراز لمعان الشعر وصحته بدلاً من الألوان الجريئة.

وللحفاظ على جمال هذا اللون، ينصح خبراء العناية بالشعر باستخدام منتجات مخصصة للشعر المصبوغ، إلى جانب جلسات اللمعان (Gloss) والأقنعة المرطبة التي تساعد في الحفاظ على بريق الشعر ونعومته لأطول فترة ممكنة.