تستعيد أحذية الـWedges الجلدية مكانتها في عالم الموضة بعد سنوات من تراجعها، لكنها تعود هذه المرة بتصاميم أكثر أناقة وعصرية تختلف عن الإصدارات التقليدية التي اشتهرت في بدايات الألفية. فقد أعادت دور الأزياء تقديمها بخطوط انسيابية، وكعوب نحتية، وتفاصيل بسيطة تناسب الإطلالات اليومية والرسمية على حدٍّ سواء.

وتتميز الصيحات الجديدة بتنوع كبير في التصاميم، إذ لم تعد تقتصر على الصنادل الصيفية، بل ظهرت أيضاً على شكل أحذية مفتوحة من الخلف، وصنادل بأحزمة رفيعة، وأحذية مدببة، ما يمنحها طابعاً أكثر فخامة وسهولة في التنسيق مع مختلف الأزياء. كما توفر الكعوب المتصلة راحة وثباتاً أكبر مقارنة بالكعب الرفيع، وهو ما يجعلها خياراً مناسباً لساعات الارتداء الطويلة.

ويؤكد خبراء الموضة أن عودة الـWedges الجلدية تأتي ضمن موجة إحياء صيحات التسعينيات وبدايات الألفية، ولكن بإعادة تصميم تتماشى مع الذوق المعاصر. ويمكن تنسيقها مع الفساتين الانسيابية، والتنانير الطويلة، والسراويل الواسعة، وحتى الإطلالات الكاجوال، لتمنح مظهراً يجمع بين الأناقة والراحة.

ومع تزايد الإقبال عليها في عروض الأزياء وإطلالات نجمات ومؤثرات الموضة، يتوقع أن تصبح أحذية الـWedges الجلدية من أبرز القطع الأساسية في خزانة الموسم، خاصة لمن يبحثن عن خيار يمنح الطول والأناقة دون التخلي عن الراحة أثناء الحركة.