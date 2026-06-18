خلال السنوات الأخيرة تحولت حقن وعلاجات الإكسوزوم إلى واحدة من الإجراءات التجميلية الأكثر انتشاراً، مع وعود بتحفيز الكولاجين، تحسين نضارة البشرة، تسريع التعافي بعد الليزر والميكرونيدلينغ، وتقليل علامات التقدم في العمر. لكن بالتزامن مع هذا الانتشار، تصاعدت التحذيرات والتساؤلات حول مدى أمانها وفعاليتها.

الإكسوزومات هي حويصلات مجهرية تفرزها الخلايا وتحمل بروتينات ورسائل بيولوجية تساعد الخلايا على التواصل فيما بينها. الفكرة العلمية وراء استخدامها تقوم على الاستفادة من هذه الإشارات لتحفيز إصلاح وتجديد الجلد. ورغم أن الدراسات الأولية أظهرت نتائج واعدة، يؤكد أطباء الجلدية والجهات التنظيمية أن الأبحاث ما زالت في مراحلها المبكرة، وأن التجارب السريرية واسعة النطاق غير متوفرة حتى الآن.

الخبر الأكثر تداولاً أخيراً هو التحذير من حقن الإكسوزوم، وهنا يجب التمييز بين الحقيقة والمبالغة. الحقيقة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعلنت بشكل واضح أنه لا توجد حالياً أي منتجات إكسوزوم معتمدة لعلاج الأمراض أو للاستخدام التجميلي العلاجي، كما أصدرت تنبيهات بعد تسجيل مضاعفات لدى بعض المرضى الذين تلقوا منتجات غير معتمدة تم تسويقها على أنها آمنة وفعالة.

أما المخاوف التي يذكرها الخبراء فتشمل عدم توحيد طرق التصنيع بين الشركات، وصعوبة التأكد من مصدر الإكسوزومات وجودتها، إضافة إلى مخاطر نظرية تتعلق بنقل العدوى أو تحفيز نمو خلايا غير مرغوب فيها إذا كانت المواد البيولوجية المستخدمة غير خاضعة لرقابة صارمة. كما أن المحتوى البيولوجي قد يختلف من دفعة لأخرى، ما يجعل النتائج غير متوقعة دائماً.

في المقابل، لا يرى جميع الخبراء أن الإكسوزوم «خطر» بحد ذاته. كثير من أطباء الجلدية يعتبرونه تقنية واعدة خصوصاً عند استخدامه موضعياً بعد الليزر أو الميكرونيدلينغ، حيث قد يساعد في تقليل الالتهاب وتسريع التعافي وتحسين جودة النتائج. لكنهم يشددون على أن الفوائد المحتملة لا تعني أن التقنية أصبحت مثبتة علمياً أو مناسبة للجميع.