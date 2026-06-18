تتجه أنظار صناعة الأزياء إلى مدينة ميلانو التي تستضيف أسبوع الموضة الرجالية لموسم ربيع وصيف 2027 خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو، بمشاركة عدد من أبرز دور الأزياء العالمية التي تستعد للكشف عن رؤيتها للموسم القادم.

ويشهد الحدث عودة أسماء بارزة إلى جدول العروض، من بينها رالف لورين، إلى جانب عروض مرتقبة من برادا ودولتشي آند غابانا، بينما يسجل توم براون أول ظهور له ضمن أسبوع الموضة الرجالي في ميلانو.

ويتوقع خبراء الموضة أن تكشف العروض ملامح جديدة للأزياء الرجالية، مع استمرار حضور الخياطة الكلاسيكية بلمسات أكثر عصرية، وعودة الألوان الجريئة مثل الأصفر والوردي والبنفسجي، إلى جانب التركيز على التفاصيل الحرفية والقطع المستوحاة من الطابع الكلاسيكي والملابس القديمة.

ورغم التحديات التي يشهدها قطاع الرفاهية عالمياً، يؤكد منظمو الحدث أن الموسم الحالي سيركز على التنوع والابتكار وإبراز المواهب الجديدة، في محاولة للحفاظ على مكانة ميلانو كواحدة من أهم عواصم الموضة في العالم.