أثارت صور حديثة للممثل هنري كافيل تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ كثيرون اختلاف مظهره الحالي مقارنة بفترة تجسيده لشخصية سوبرمان. فبعد سنوات من الالتزام ببرامج تدريب وتغذية مكثفة لأدواره السينمائية، ظهر كافيل بإطلالة أكثر طبيعية، ما دفع البعض للتعليق على حجم التغيير.

ويعكس هذا الجدل جانباً من معايير الجمال المفروضة على الرجال، إذ يتوقع الجمهور من النجوم الحفاظ على المظهر الرياضي المثالي نفسه لسنوات طويلة.

ويرى متابعون أن الاستغراب من صور كافيل لا يتعلق بالتغيير بحد ذاته، بل بفكرة أن المشاهير يجب أن يبدوا دائماً كما كانوا في ذروة شهرتهم، رغم أن التغيرات الجسدية مع الوقت تعد أمراً طبيعياً.