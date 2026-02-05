لفتت الممثلة الأردنية صبا مبارك الأنظار أخيراً بإطلالة أنيقة ومتناغمة، حيث ظهرت بفستان باللون الزيتي من تصميم جورج حبيقة. جاء اختيار اللون موفقًا بشكل لافت، إذ انسجم بسلاسة مع لون شعرها البرونزي الجديد بتسريحة ويفي ناعمة، ما أضفى على الإطلالة دفئًا وحيوية. الإطلالة بشكل عام بدت منعشة ومتوازنة، تعكس نضجًا في الاختيارات الجمالية وحسًا عصريًا بعيدًا عن المبالغة.