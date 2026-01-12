أثار مقطع متداول حديثًا تفاعلًا واسعًا بعد ظهور المودل العالمية كيندال حينر وهي تتحدث بصراحة عن خضوعها لإجراء تجميلي بسيط، حيث أكدت أنها لم تقم بأي عمليات تجميل في وجهها، موضحة أن الإجراء الوحيد الذي خضعت له هو ما يُعرف بالـ (Baby Botox)، والذي تم تطبيقه مرتين فقط ولم يعجبها، بحسب تعبيرها.

اللافت في التصريح هو النبرة العفوية والصريحة التي اعتمدتها، إذ بدت حريصة على توضيح الصورة أمام الجمهور والصحافة، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول لجوء النجمات لإجراءات تجميلية مختلفة. هذا النوع من الاعترافات يعكس توجهًا متناميًا لدى بعض المشاهير نحو الشفافية، وكسر الصورة المثالية غير الواقعية التي تُرسم أحيانًا حول مظهرهم.

التفاعل الجماهيري مع المقطع جاء منقسمًا بين من أشاد بجرأتها وصدقها، ومن رأى أن الحديث عن الإجراءات التجميلية، حتى البسيطة منها، يسلّط الضوء على ضغوط الجمال المفروضة على النساء في الوسط الفني. وبشكل عام، أعاد هذا التصريح فتح النقاش حول مفهوم الجمال الطبيعي وحدود التدخل التجميلي، خصوصا عندما يصدر من شخصيات مؤثرة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.