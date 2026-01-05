شهدت السجادة الحمراء لحفل Critics Choice Awards 2026 حضورًا لافتًا لإطلالات المشاهير التي عكست تنوعًا واضحًا بين الكلاسيكية الراقية والجرأة العصرية. وسيطرت الفساتين ذات القصّات النظيفة والخامات اللامعة على المشهد، مع حضور قوي للألوان المعدنية والأسود الكلاسيكي، ما منح الإطلالات طابعًا فخمًا ومتزنًا.

بعض النجمات اتجهن نحو البساطة المدروسة التي تبرز القوام دون مبالغة، فيما اختارت أخريات تصاميم أكثر جرأة اعتمدت على الشفافية والتفاصيل المعمارية، ما أضفى بعدًا فنّيًا على السجادة الحمراء. أما إطلالات الرجال فجاءت أنيقة ومختلفة عن التقليدي، مع استخدام ألوان غنية مثل العنابي والذهبي بدل الأسود المعتاد.

بشكل عام، عكست الإطلالات ذوقًا ناضجًا ووعيًا بصيحات الموضة الحديثة، لتؤكد أن الحفل لم يكن مناسبة فنية فقط، بل منصة بارزة لاستعراض أحدث توجهات الأزياء العالمية.