شهدت السجادة الحمراء لحفل Critics Choice Awards 2026 حضورًا لافتًا لإطلالات المشاهير التي عكست تنوعًا واضحًا بين الكلاسيكية الراقية والجرأة العصرية. وسيطرت الفساتين ذات القصّات النظيفة والخامات اللامعة على المشهد، مع حضور قوي للألوان المعدنية والأسود الكلاسيكي، ما منح الإطلالات طابعًا فخمًا ومتزنًا.
بعض النجمات اتجهن نحو البساطة المدروسة التي تبرز القوام دون مبالغة، فيما اختارت أخريات تصاميم أكثر جرأة اعتمدت على الشفافية والتفاصيل المعمارية، ما أضفى بعدًا فنّيًا على السجادة الحمراء. أما إطلالات الرجال فجاءت أنيقة ومختلفة عن التقليدي، مع استخدام ألوان غنية مثل العنابي والذهبي بدل الأسود المعتاد.
بشكل عام، عكست الإطلالات ذوقًا ناضجًا ووعيًا بصيحات الموضة الحديثة، لتؤكد أن الحفل لم يكن مناسبة فنية فقط، بل منصة بارزة لاستعراض أحدث توجهات الأزياء العالمية.
إطلالات المشاهير تتألق بالأناقة والجرأة على السجادة الحمراء في Critics Choice Awards 2026
The red carpet at the 2026 Critics Choice Awards showcased a striking presence of celebrity looks that reflected a clear diversity between high-class classicism and modern boldness. Dresses with clean cuts and shiny fabrics dominated the scene, with a strong presence of metallic colors and classic black, giving the looks a luxurious and balanced character.
Some stars leaned towards thoughtfully simple styles that highlighted their figures without exaggeration, while others chose bolder designs that relied on transparency and architectural details, adding an artistic dimension to the red carpet. Men's looks were elegant and different from the traditional, featuring rich colors like burgundy and gold instead of the usual black.
Overall, the looks reflected a mature taste and awareness of modern fashion trends, confirming that the event was not just an artistic occasion but a prominent platform to showcase the latest global fashion trends.