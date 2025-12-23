إطلالة نجوى كرم جاءت هذه المرة بهدوء أنيق يبتعد عن المبالغة ويقترب من النضج الفني الذي يليق بمسيرتها الطويلة. ظهرت بفستان بلون رمادي مائل للفضي، يحمل إحساسًا شتويًا باردًا وراقيًا، كأنه مستوحى من ضباب المسارح الكلاسيكية. القصة جاءت ضيقة ومشدودة عند الخصر، ما أبرز قوامها بانسيابية ذكية بدون تكلف، بينما منحت الثنيات الدقيقة في منتصف الفستان بعدًا دراميًا ناعمًا يضيف حركة وأناقة في آن واحد.

الجزء العلوي جاء بتصميم كورسيه واضح المعالم، عزّز حضورها القوي على المسرح، مع قفازات طويلة من نفس الخامة عززت الطابع المسرحي وأعطت الإطلالة لمسة قديمة فاخرة تشبه إطلالات الديفات العالميات. إضافة الريش لم تكن عنصرًا عشوائيًا، بل تفصيلة ذكية أضافت توازنًا بصريًا بين صلابة التصميم ونعومة المشهد.