أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني محمد محمد إسماعيل عمر -سوداني الجنسية- بعد إقدامه على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، وأوضح البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهٌ حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، و تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني محمد محمد إسماعيل عمر اليوم السبت بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم.